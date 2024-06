Carpi, tanti giovani nel mirino . Piace Celesia, occhi su Cinquegrano

Sono tanti i giovani sul taccuino del ds Bernardi per arricchire il nuovo Carpi. Il ds biancorosso sta lavorando a 360 gradi con i club di A e B per individuare i giocatori più pronti, anche se per molti di loro ci sarà da attendere la partenza in ritiro con i propri club prima di capire chi verrà liberato e chi invece verrà aggregato. In casa Sassuolo, con la Primavera fresca di scudetto, non mancano i talenti. Se bomber Flavio Russo (2004) autore di 20 reti sembra inavvicinabile e destinato a restare alla corte di Grosso, sono due i nomi che piacciono molto. Uno è Simone Cinquegrano, terzino sinistro italo argentino classe 2004, in campo 31 volte con 4 reti nella trionfale stagione neroverde. In mediana ha impressionato il capitano Justin Kumi, italo ghanese con qualità e forza fisica, pure 2004, in campo 23 volte condite da 5 reti e 4 assist. Tre profili top appetiti da tante squadre di Serie B (ma difficilmente il Sassuolo li darà nella sua stessa serie) e dai top club di C, che si aggiungono ad altri profili giovani su cui Bernardi sta lavorando. Uno di questi è Christian Celesia, terzino mancino classe 2002 del Mantova, che ha contribuito con 20 gare e una rete al salto in B del club virgiliano. E poi c’è Matteo Borsoi (2003), scuola Spal che ha fato bene al Pineto (33 gare e un gol) ma con gli abruzzesi ha ancora un anno di contratto. Un nome per la mediana è anche quello di Andrea Delcarro, classe ’93, reduce da un’ottima stagione al Rimini (24 gare e 2 gol) che può rappresentare l’alter ego di Mandelli, fresco di rinnovo: per l’ex Caravaggio, Virtus Verona, Adriese, Clodiense e Ancona sono già 140 con 10 reti le presenze in C.

