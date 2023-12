Casa della Comunità, . Ausl scaccia i timori:: "Tutto secondo i tempi"

Sulla vicenda che vede al centro la realizzazione della Casa della Comunità di San Felice, oggetto di una presa di posizione critica del consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis riguardo al suo completamento così come di altre 5 strutture previste in Provincia di Modena, l’Ausl di Modena respinge l’idea che vi siano stati "errori di programmazione" e allontana i timori che possa non essere pienamente operante, una volta costruita. "Il percorso – afferma l’Ausl – sta procedendo secondo la tempistica definita dal Pnrr e condiviso costantemente, nella sua programmazione, sia a livello regionale e ministeriale che territoriale, in una continua relazione con gli amministratori locali finalizzata al rispetto dei tempi previsti e alla completa realizzazione di tutti i progetti".

Il progetto della Casa di Comunità – per ammissione Ausl – costerà 2,840 milioni e potrà disporre di 1.500 metri quadrati di superficie distribuiti su due piani. "Le vicende sull’incremento dei costi dei materiali – riconosce l’Ausl – hanno evidenziato, nella fase di sviluppo dei progetti, degli extra-costi per un valore complessivo di circa 13 milioni che, in ragione di un ulteriore finanziamento ministeriale, si sono poi ridotti a poco più di 8 milioni di euro. Le risorse per integrare le ulteriori spese sono quindi arrivate, ma il fabbisogno è stato coperto solo in parte: il caro-materiali deve per forza avere una copertura. Ciononostante, l’Azienda prosegue nel piano: tutte le strutture saranno realizzate, con progressiva attivazione dei servizi".

Alberto Greco