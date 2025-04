Casa di cura Fogliani : "Un percorso salute dedicato alle donne"

Si amplia ulteriormente l’offerta assistenziale dell’ospedale privato accreditato Casa di Cura Fogliani di Modena. Da alcune settimane è attivo il percorso ’Salute donna’ destinato alla diagnosi precoce del tumore al seno. L’iter diagnostico prevede visite senologiche a completamento di mammografie ed ecografie. La storica casa di cura modenese quest’anno compie 85 anni; pur mantenendo una forte impronta familiare, continua ad investire puntando su professionisti esperti, integrazione multidisciplinare e acquisizione di attrezzature all’avanguardia. Un indirizzo che in queste settimane ha portato alla costituzione di un team di specialisti in radiologia composto dalla dottoressa Sonia Ferraresi, dal professor Giuliano Barbolini e da Gabriele Levrini, tutti con una consolidata esperienza in diagnostica senologica. In questi giorni all’interno della struttura sanitaria è stato installato un mammografo di ultima generazione dotato di tecnologia di tomosintesi. La mammografia digitale con tomosintesi è la naturale evoluzione della mammografia tradizionale e costituisce la più avanzata tecnica di diagnosi radiologica mammaria, che consente di raggiungere un’accuratezza diagnostica nettamente superiore alla mammografia tradizionale.

Nell’ambito del percorso vi sarà inoltre la possibilità di effettuare, se ritenuto necessario, approfondimenti bioptici e risonanza magnetica, grazie alla presenza di una bobina dedicata allo studio della mammella. Quest’ultima metodica è considerata la più affidabile anche nello studio della integrità delle protesi mammarie, il cui utilizzo è sempre più comune sia in ambito ricostruttivo che estetico.

"Con l’attivazione di questo nuovo percorso, grazie a professionisti esperti e ad attrezzature adeguate, desideriamo offrire alle donne un’opportunità ulteriore di diagnosi precoce. La prevenzione mammografica è rivolta a donne che hanno superato i quarant’anni di età a cui viene proposta una mammografia completata da visita senologica ed eventuale esame ecografico", ha spiegato la direttrice sanitaria Elisa Nicoli (nella foto). Il percorso può poi continuare, qualora emergano elementi di sospetto, con accertamento bioptico e risonanza magnetica mammaria. "L’assistenza che offriamo si affianca all’attività diagnostica svolta nell’ambito delle strutture pubbliche allo scopo di implementare l’offerta per la prevenzione del carcinoma mammario, primo per incidenza tra le neoplasie femminili" conclude Elisa Nicoli.

"L’introduzione di un nuovo mammografo si inserisce in un piano di investimenti iniziato nel 2021 che ha portato ad un completo ammodernamento delle attrezzature diagnostiche utilizzate nel servizio di Diagnostica per Immagini. Tra queste la presenza di una risonanza 1,5 tesla, una TC, un ecografo, un telecomandato, una moc ed ora il mammografo, con conseguente aggiornamento ed implementazione delle prestazioni fornite al cittadino, con l’obiettivo di mantenere standard di eccellenza nei servizi di cura offerti", ha concluso Alessandro Tripoli, legale rappresentante della Casa di Cura Fogliani.