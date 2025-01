Domani la cavalcata dei Magi nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Carpi - ideata oltre trent’anni fa dall’indimenticato parroco don Lino Galavotti - inizierà in chiesa con la Messa delle 9.30. Numerosi i figuranti, bambini e adulti, che saranno protagonisti della rappresentazione. Dopo la Messa, la carovana dei Re Magi passerà lungo le vie del quartiere.

Inoltre in varie parrocchie della Diocesi di Carpi è tradizione celebrare la solennità dell’Epifania anche attraverso rievocazioni in costume. Presso la parrocchia della Madonna della Neve a Quartirolo di Carpi si terrà il presepe vivente durante la Messa delle 9.30, in Duomo a Mirandola nel corso della Messa delle 10.30. A San Possidonio, arrivo dei Re Magi: partenza del corteo dalla chiesa alle 15 e arrivo al Grande Presepe a Villa Varini (via Malcantone 1). Alle 16, festa con la Befana per piccoli e grandi in piazza Andreoli. Il Grande Presepe sarà aperto fino all’8 gennaio (festivi e prefestivi ore 10-12 e 15-18.30). Nella parrocchia di Santa Croce di Carpi, alle 10.45, Messa con l’arrivo dei Re Magi. Seguiranno il pranzo per bambini e ragazzi e alle 14.30 l’arrivo della Befana. Nella parrocchia di San Marino di Carpi, alle 10.45, processione dalla canonica alla chiesa con i Re Magi dove sarà celebrata la Santa Messa. Al termine verrà distribuita la calza come ricordo della festa giornata.

Stasera alle 21, nella chiesa parrocchiale di Panzano di Campogalliano, si terrà il concerto dell’Epifania con il Coro Grammers di Carpi diretto da Rossana Bonvento. L’iniziativa è organizzata dall’Unità pastorale di Santa Croce, Gargallo e Panzano. Domani alle 16.30, nella chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi (via Trento Trieste 20), la Corale Regina Nivis, diretta da Tiziana Santini, si esibirà nel concerto dell’Epifania.