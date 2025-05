Cento iniziative per l’estate. Domani al via la festa a Lame

Zocca è pronta per la prossima stagione turistica. Domani prenderà il via il cartellone degli eventi per l’estate e l’autunno, promossi dal Comune di Zocca in collaborazione con la Pro loco, che vedranno oltre cento appuntamenti animare il capoluogo e le frazioni, tra cui Lame, Verrucchia, Montetortore, Ciano, Missano, Montombraro, Zocchetta, Montalbano e Montecorone. Si parte domani con la Festa della Beata Vergine delle Lame di Zocca, che proseguirà fino al 2 giugno, con stand gastronomici e intrattenimento per grandi e piccini, mentre sempre lo stesso giorno si svolgeranno le celebrazioni per la Festa della Repubblica nella sala consiliare di Zocca con inizio alle 10,30 e conclusione in piazza dei Martiri con la deposizione della corona. Inoltre domenica, al poliambulatorio di Zocca, ci sarà la possibilità di donare il sangue dalle 7,30 alle 11 grazie alla presenza dei volontari di Avis.

Per il sindaco di Zocca Federico Ropa "questo calendario, che vede coinvolte tante associazioni del territorio, tanti volontari e numerose aziende e attività commerciali, vuole essere un contributo concreto alla promozione del turismo in Appennino e alla valorizzazione del nostro territorio, che oltre al capoluogo vede coinvolte anche tutte le nostre frazioni così da poter offrire a turisti e curiosi una serie di iniziative diversificate e adatte ad ogni tipo di esigenza. Aver raccolto oltre 100 eventi rappresenta uno sforzo significativo ma anche un grande motivo d’orgoglio, per una comunità che si impegna collettivamente per il proprio territorio". Tra i numerosi eventi, sabato 12 e domenica 13 luglio si terrà ’Zocca food festival’, una rassegna enogastronomica per promuovere i prodotti tradizionali zocchesi e le eccellenze locali che potranno essere degustate in un weekend di musica e festa, che si svolgerà lungo via del Mercato tutto il giorno. A concludere gli eventi sarà la sagra della castagna e del marrone tipico di Zocca, che si svolgerà nelle quattro domeniche di ottobre, dal 5 al 26, appuntamento promosso dalla Pro loco zocchese che da anni caratterizza l’offerta turistica del territorio, con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento. Infoi sul sito: https://www.prolocozocca.it/ w. b.