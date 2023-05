Centri estivi per bambini e ragazzi Oltre cento proposte educative

Attività per tutte le fasce di età e contributi economici per le famiglie dei bambini che partecipano sono gli assi portanti su cui si sviluppa tutta l’offerta di attività ludico ricreative che il Settore Servizi educativi del Comune di Modena ha costruito per l’estate 2023.

Sono oltre 90 le proposte in elenco per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni (fino a 17 anni d’età se si tratta di ragazzi con disabilità) e circa una trentina quelle del progetto ’Zerotrestate’ appositamente modulate per i piccoli che frequentano i nidi d’infanzia. Ai bandi pubblicati dall’amministrazione comunale hanno risposto 65 gestori di attività estive rivolte alla fascia 3-13 anni e altri 20 accreditati per le attività rivolte alla fascia d’età 9-36 mesi, inoltre gli uffici preposti stanno effettuando le istruttorie sulle ultime candidature pervenute dai gestori dopo la riapertura dei termini.

L’offerta prevede attività sportive, ludiche e di animazione in polisportive, scuole e fattorie; per la fascia 3-1317 anni si arriva a coprire in taluni casi l’intera estate, da giugno a settembre. Tra le proposte anche le attività estive in programma nei servizi educativi gestiti dalla Fondazione [email protected], rivolti in via prioritaria ai bambini frequentanti le scuole durante l’anno, ma anche a quelli di scuole comunali, statali, convenzionate e Fism che si sono iscritti ai servizi educativi tramite lo Sportello unico di iscrizione.

Scegliere l’attività estiva dall’albo comunale consente innanzitutto alle famiglie di fare richiesta di voucher per la copertura delle spese di iscrizione e frequenza come previsto dalla normativa regionale “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” e di richiedere il personale educativo assistenziale per bambini e ragazzi disabili.

Il personale educativo assistenziale sarà assegnato dal Comune su richiesta del gestore fino ad esaurimento del budget disponibile e in base ai bisogni della famiglia che quindi deve presentare domanda direttamente al gestore scelto; sarà poi il gestore a inoltrarla all’amministrazione comunale. A breve uscirà il bando pubblico con tutte le indicazioni necessarie.

Per informazioni, per consultare l’elenco dei gestori e i bandi disponibili si può consultare la sezione del sito del Settore Istruzione dedicata ai Centri estivi (www.comune.modena.itservizieducazione-e-formazionecentri-estivi); è inoltre possibile contattare l’Ufficio Centri Estivi telefonicamente (tel. 0592032766 - 2032624 – 2032767) o vie email ([email protected]).