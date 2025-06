"Meno auto rispetto al 2024"

"Vengo da Verona ogni anno, spinto dalla mia grande passione per i motori" ha detto Michele Coraggia. "Mi piace poter vedere con i miei occhi macchine che nella vita di tutti i giorni non avrei occasione di vedere, soprattutto così da vicino. Quest’anno però, ho notato meno auto esposte rispetto allo scorso anno. Nonostante questo, lo stand della Ferrari è rimasto il mio preferito. Abbiamo colto l’occasione per fare un weekend fuori porta godendoci la città di Modena e l’esposizione. È stato un peccato non avere l’occasione di visitare la mostra dentro all’Accademia Militare di Modena che, quest’anno, è stata spostata e posizionata solo all’esterno sulla piazza".