Centro auto elettriche. Mattarella ospite in Ferrari

Parte il conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo e-building della Ferrari nella sede storica di Maranello. E che, per l’occasione, vedrà anche la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lo stabilimento sarà inaugurato venerdì e segnerà un capitolo rilevante nella lunga storia della Ferrari: nel nuovo edificio, caratterizzato da un’alta flessibilità produttiva e da una forte attenzione all’ambiente e alle persone, nascerà l’intera gamma Ferrari dotata di motori termici, ibridi ed elettrici. "Per Maranello sarà davvero un grande onore poter accogliere il Presidente della Repubblica nella nostra città. La sua visita ci rende orgogliosi e sarò lieto di portare al Capo dello Stato i saluti sinceri della nostra comunità" spiega il sindaco di Maranello, Luigi Zironi. "Per la nostra città è un evento speciale, di forte emozione – aggiunge – al quale il Comune e la Polizia locale daranno tutto il supporto organizzativo richiesto. Ma in questo frangente la visita del Capo dello Stato rappresenta anche un’ulteriore occasione per mettere in risalto la dinamicità di un tessuto imprenditoriale sempre più rivolto all’innovazione, alla ricerca e alla formazione. Il comparto produttivo trainante per la nostra economia dovrà affrontare nei prossimi anni sfide epocali e l’amministrazione comunale sarà al fianco delle aziende, per un confronto costante e pragmatico che consenta al territorio maranellese di gestire al meglio questi cambiamenti".

Ma gli eventi non finiscono di certo qui. Il grande e importante tema dell’innovazione sostenibile sarà infatti al centro di un programma di eventi che Ferrari terrà a Maranello dal 20 al 26 giugno, con l’obiettivo di confrontarsi insieme ai propri stakeholder e continuare ad agire come catalizzatore del cambiamento. L’inaugurazione dell’e-building sarà preceduta da un workshop dedicato ai Partner Ferrari, realizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Banco Santander. L’incontro, che si terrà il 20 giugno, ha l’obiettivo di mettere in comune con circa 30 partner della Casa esperienze e pratiche concrete per la riduzione dell’impatto ambientale. Non solo. Se i dipendenti sono la principale fonte di innovazione e crescita della società, per loro, per i loro famigliari e amici si apriranno le porte degli stabilimenti e dei Musei Ferrari nel fine settimana del 22 e 23 giugno in un appuntamento molto atteso, il Family Day.