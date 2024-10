’Champagne Experience’. Oltre 900 etichette in Fiera

"Quella mezza bottiglia di champagne avanzata è un pericolo per l’uomo. Dobbiamo sederci di nuovo" disse al termine di un’intervista Ernest Hemingway. Gabriele D’Annunzio conservava nella cantina del Vittoriale casse di Mumm e Pommery; James Bond si dissetava con pregiate riserve di Taittinger e nei film con Bollinger. Winston Churchill aveva una predilezione per Pol Roger, che oggi gli ha intitolato una cuvèe. Disciplinari inflessibili, grandi individualità, capacità di raccontarsi, è risaputo siano alla base del successo di questo grande vino, quintessenza di allure ed eleganza, scolpito nella mente e nel cuore di milioni di appassionati che guardano al nettare d’Oltralpe come a un oggetto di culto con cui festeggiare i momenti più importanti. Ma cosa ne sappiamo davvero dello champagne? Ne usciremmo senz’altro più eruditi, calcando i padiglioni di Modena Fiere i prossimi 20 e 21 ottobre in occasione di Champagne Experience, evento giunto alla VII° edizione organizzato da Excellence, società Italiana che riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza. Riconosciuta enclave del Lambrusco, la città della Ghirlandina si riconferma capitale delle bollicine e riconosciuto crocevia gourmet, per un evento dove si potrà assaggiare semplicemente il meglio, abbandonandosi a una vera e propria immersione nelle bollicine francesi. Cinquemila metri quadrati per due giorni di degustazioni e master class di altissimo livello, alla presenza di oltre 900 etichette in rappresentanza di 167 realtà vinicole suddivise tra storiche Maison e piccoli vigneron, per conoscere le differenze delle diverse zone geografiche e le ‘maison classiche’ appositamente riunite in una area dedicata: "La macchina organizzativa di Champagne Experience è pronta e sono ormai quasi esauriti anche i posti a disposizione per le master class con ospiti esclusivi e relatori di grande professionalità" afferma Luca Cuzziol, presidente di Excellence. Saranno 6 le master class, distribuite nelle due giornate. Domenica ci sarà Alberto Lupetti curatore della Guida Grandi Champagne, a guidare un viaggio sensoriale tra i Blanc de Blancs, per cogliere le differenze dei diversi terroir. Il degustatore non vedente Luca Boccoli, condurrà la master class “Il buio oltre il perlage”, guidando i partecipanti bendati, alla scoperta di 6 cuvée.