Ciclabile da sei chilometri tra Modena e Castelfranco

Partiranno oggi i lavori del percorso ciclopedonale dal ponte sul fiume Panaro, al confine tra i comuni di Modena e Castelfranco Emilia e via Sebenico, in corrispondenza della ciclabile che porta a Panzano e poi al capoluogo comunale di Castelfranco. Ad annunciarlo è una nota della Provincia di Modena. "Il percorso - spiegano dalla Provincia - ha una lunghezza complessiva 6,7 chilometri, di cui circa 1,5 km di nuova realizzazione, mentre il resto si sviluppa su tracciati esistenti. Gli interventi, che saranno realizzati dalla ditta Iola costruzioni srl di Montese, per un importo complessivo di 200.000 euro e per la durata di 4 mesi, riguarderanno il miglioramento e la realizzazione del fondo pavimentato, il completamento della segnaletica orizzontale e verticale e lo sviluppo delle intersezioni e degli attraversamenti, al fine di migliorare il livello di sicurezza" Fabio Braglia, presidente della Provincia, commenta: "L’obiettivo principale del progetto è il completamento del collegamento ciclopedonale tra Modena e Castelfranco, rendendo possibile sia la modalità di spostamento su bici o a piedi per i percorsi brevi, come ad esempio Modena - Villa Sorra in circa cinque chilometri, sia quelli medi tra Modena e Castelfranco, di dieci chilometri". Il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano aggiunge: "L’intervento si inquadra nella rete dei collegamenti di mobilità dolce territoriali, di cui è in corso a Castelfranco Emilia il collegamento con la ciclabile per La Graziosa, a San Cesario sul Panaro. La ciclabile Modena - Castelfranco Emilia è un percorso di natura paesaggistica: infatti il tracciato passerà per il compendio di Villa Sorra arrivando da Gaggio al Cavedagnone. A Villa Sorra, a inizio anno, sono partiti i lavori di riqualificazione per "Villa Sorra: Saperi e Sapori. La nuova ciclabile, quindi, valorizzerà ulteriormente l’intervento".

m.ped.