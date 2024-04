Ciclabile in viale Carducci, partono i lavori per il restyling

Al posto dell’asfalto una pavimentazione drenante e l’area verde che passa dal 4 al 46 per cento. Sono soltanto alcuni degli aspetti più rilevanti del rinnovamento degli ottocento metri della pista ciclabile di viale Carducci.

Dopo che nelle scorse settimane sono state eseguite le opere di potatura sulle piante del lato Ovest esistenti, dallo scorso mercoledì sono così iniziati i lavori – che procederanno per stralci funzionali di circa cento metri alla volta – relativi alle opere stradali per il rifacimento della pista ciclabile. Un importante passo in avanti per quello che riguarda la mobilità sostenibile e l’ambiente, in un progetto che punta così a rendere più "verde" la ciclabile.

Nel dettaglio, l’intervento ha un costo complessivo di 550.000 euro interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e rientra tra quelli di rigenerazione urbana: in particolare, serve per "desigillare" il suolo, ovvero riportare alla luce un terreno permeabile precedentemente coperto da asfalto. In particolare, si tratta di una pratica che aiuta a prevenire il dissesto idrogeologico e a migliorare l’ambiente.

L’area "desigillata" sarà resa totalmente impermeabile e riqualificata con la realizzazione di aree verdi ampie e attrezzate che aumenteranno sensibilmente rispetto alle attuali.

Ma non è finita qui. Saranno inoltre sistemate le zone di raccordo con le intersezioni stradali e gli attraversamenti pedonali. Per la durata del cantiere, invece, di volta in volta, lungo il viale, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione sugli stalli lato Ovest, il divieto di transito e di sosta sulla banchina lato Ovest, oltre al divieto di transito sulla stessa pista ciclabile.