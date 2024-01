Buon inizio del weekend dei tricolori di Ciclocross della federciclismo in corso di svolgimento a Cremona, abbinati al classico Gran Premio Guerciotti. Ha indossato la sua ennesima maglia tricolore Stefano Nicoletti (Emiliana Bike) che ha preso la testa sin dal via lasciando il resto del gruppo a lottare per gli altri gradini del podio. Nicoletti oltre ad imporsi nella sua categoria M6 si è aggiudicato anche la terza fascia superando le altre categorie. Buona prestazione della folta pattuglia gialloblù tra gli M5 con Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto) che dopo una buona partenza è stato superato dal vincitore del Giro d’Italia Master Massimo Folcarelli e poi proprio allo sprint è stato superato al fotofinish da Ivan Testa giungendo comunque terzo. Tra M5 5° posto per il serramazzonese Luigi Ghiaroni (Bici x Tutti Gorzano) ed 9° Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto). Buon argento per Giulia Ballestri (Emiliana Bike) superata da Ania Bocchini. Oggi saranno gli juniores ad aprire le ostilità alle 9 dove cercheranno un piazzamento nella top ten i gialloblù Giacomo Ghiaroni, Matteo Rinaldi e Luca Spezzani segui alle 10 dalle donne juniores con Giada Martinoli e Greta Pighi con ambizioni da podio al pari di Luca Paletti e Lucia Bramati tra gli under 23.

Andrea Giusti