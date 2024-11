Circondati dal branco e rapinati. Ennesimo raid della solita banda: "Aggrediti per 20 euro di bottino"

Li hanno accerchiati in sette. Con tono minaccioso si sono avvicinati pretendendo denaro. Dinanzi al rifiuto delle vittime, hanno iniziato a strattonarle, spintonarle per poi mettere loro le mani addosso, frugando nelle tasche. Dopo che una delle vittime ha tirato fuori 20 euro si sono dileguati soddisfatti.

È il triste copione della violenta storia che si ripete praticamente ogni giorno. Da una parte c’è il branco: un gruppo di minori di origine straniera che semina il terrore da ormai troppo tempo in città. Dall’altra ci sono le vittime: spesso ragazzini minorenni che, dopo le aggressioni, provano paura a mettere anche solo un piede fuori casa. L’ultimo (che purtroppo non sarà tale) episodio di violenza si è consumato la notte di Halloween, quando in città si sono registrate in realtà altre rapine probabilmente ad opera degli stessi balordi.

A sporgere denuncia è stata la mamma di un ragazzino che, intorno alle 20 del 31 ottobre si trovava insieme ad alcuni amici in Piazza Grande. I minori sono stati appunto raggiunti, circondati, aggrediti e rapinati da un branco di ragazzini di origine straniera. Sull’episodio ora indaga la polizia di Stato, subito intervenuta sul posto. La mamma di un amico del ragazzino rapinato è affranta: "Ogni volta diciamo ai nostri figli: state in via Emilia, sotto le luci ma non è bastato. Non sono liberi di fare quel giretto che noi abbiamo sempre fatto. Hanno anche chiesto ad un adulto di intervenire. Siamo sgomenti".

A lanciare l’allarme è Manuela Spaggiari, segretario provinciale Noi Moderati. "Il centro storico di Modena sta diventando davvero invivibile per i cittadini, in particolare per i giovani e giovanissimi. Le baby gang sono fuori controllo, i ragazzi stranieri, spesso minori, non perdono l’occasione per compiere rapine, scatenare risse, infastidire chiunque abbia la sventura di incontrarli", sottolinea Spaggiari. "La cosa grave è che poi sono sempre armati di coltello, che come abbiamo già visto in vari episodi, non hanno paura ad usare. La notte di Halloween, come già riportato dalle cronache locali, ha visto le baby gang scatenate". I commercianti del centro, infatti, avevano denunciato atti vandalici, minacce e altri disordini causati dal branco proprio in prossimità di Piazza Roma.

La signora ha raccontato l’accaduto alla segretaria provinciale di Noi Moderati, esprimendo forte preoccupazione. "Di fronte a questa escalation di fatti criminali, quasi sempre legati a giovani stranieri, abbiamo assistito all’ennesima reazione ‘vuota di contenuti’ del sindaco e dell’assessore Camporota", tuona Spaggiari. "Spero almeno che non si procederà con l’utilizzo degli street tutor. Uno strumento del tutto inutile. La prima cosa che sindaco e assessore dovrebbero fare, è chiedere maggiori controlli nelle strutture di accoglienza dei minori come il San Filippo Neri o all’ex studentato di via delle Costellazioni. Ma come reagirebbero le cooperative e associazioni che gestiscono gli ospiti?".