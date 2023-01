Circonvallazione sud, via libera a Sassuolo ai lavori sull’asfalto

L’Amministrazione comunale di Sassuolo stanzia 160mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pavimentazioni in asfalto in diversi tratti di via Circonvallazione sud e sud-est. "La strada nel suo complesso è stata oggetto di altri interventi di manutenzione straordinaria, anche recenti, ma la pavimentazione risulta assai degradata. Si rende pertanto necessario fresare la pavimentazione superficiale, ripristinandola successivamente", si legge sulla delibera che dà l’ok all’intervento sul tratto di circondariale che dalla zona di Rometta si allunga verso Braida. "Il tratto è quotidianamente interessato da un numero elevato di passaggi di mezzi, che incide sullo stato di conservazione delle pavimentazioni".