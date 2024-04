Cittadella, assalto alla D. La Maranese può festeggiare

Può essere una domenica di verdetti nei dilettanti, in campo alle 15,30. ECCELLENZA. Ovviamente riflettori su San Damaso, dove la Cittadella super capolista di Eccellenza (13 vittorie nelle 14 gare del ritorno può regalarsi una meritata festa per il primo storico salto in Serie D. A +8 sul Terre di Castelli a 3 gare dalla fine, la squadra di Salmi è promossa con un successo sull’Agazzanese, oppure in ogni caso se la squadra di Domizzi non vince a Salsomaggiore, gara con cui gli oronero (a +6 sulla Correggese che va a Colorno) possono blindare il 2° posto che vale direttamente la finale playoff. In coda è sfida bollente a Nonantola dove La Pieve, dopo due vittorie, cerca il tris contro la Fidentina con cui divide la terz’ultima piazza, da affrontare senza Erihoui e Diallo. Senza più obiettivi invece sia il Formigine (fuori Ashong e Deri, in dubbio Cremaschi e Vacondio) che riceve lo Zola, che il Castelfranco (out Bertetti, Savino, Palmiero e Marconi, in dubbio Laruccia e Ferrara) nella gara con la già retrocessa Bagnolese. LE ALTRE. In Terza "A" alla capolista Maranese, a +6 sulla seconda a 2 gare dalla fine, basta un pari nella sfida all’Academy Terre di Castelli per festeggiare. (d.s.)