Cittadella è una sentenza. Guidone stende il Riccione

U. RICCIONE

0

CITTADELLA

1

UNITED RICCIONE: Kiri, Fontana, Rossi, Barsotti (18’st Carbonara), Djambo, Ortolini, Cozzari (10’st Likaxhiu), Bontempi, Ricozzi, Napolitano (10’st Mariani), Santoni. A disposizione: Bulgarelli, Vacca, Madonna, Sollaku, D’Angelo, Mezzasoma. All. Beoni

CITTADELLA VIS MODENA (4-3-1-2): Piga; Fontana (28’st Teresi), Aldrovandi, Sabotic, Sardella; Mora, Marchetti, Osuji (29’st Mandelli); Bertani (28’st Serra); Formato (39’st Sala), Guidone (47’st Truffelli). A disposizione: Albieri, Pezzani, Carretti, Martey. All. Salmi

Arbitro: Senes di Cagliari

Reti: 5’pt Guidone Note: ammoniti Barsotti, Mora, Guidone

La Cittadella d’esportazione è una sentenza. Dopo il colpo in Coppa Italia a Castelmaggiore col Progresso e il successo di Pistoia, i ragazzi di Salmi sbancano anche il "Calbi" di Cattolica", campo di casa dello United Riccione, e conquistano la terza vittoria nelle prime 4 giornate, cancellando il passo falso con l’Imolese. Un successo costruito in avvio dai biancazzurri, che il tecnico aveva schierato per dieci undicesimi in fotocopia alla gara di sette giorni fa a San Damaso, con l’unica novità del rientro di Osuji per far rifiatare Caesar Tesa nel trio di mediana. E l’avvio della "Citta" è di quelli fulminanti, perché dopo 2’ Formato fa partire una gran conclusione che costringe agli straordinari il portiere Kiri, sulla ribattuta, Bertani a porta sguarnita manda clamorosamente fuori la palla del vantaggio. Il gol però è solo rinviato di qualche giro di lancetta e lo firma Marco Guidone, alla terza rete in 4 gare: Osuji scende sulla destra e mette in mezzo una palla tesa su cui il bomber ex Ravenna non sbaglia l’anticipo per l’1-0 che sarà poi decisivo. La risposta dei riccionesi, fermi al successo d’esordio a Prato e poi reduci da 2 ko, è affidata a Bontempi che da lontano manda alto sopra la traversa. La squadra di Salmi fa la partita con un buon fraseggio a centrocampo anche se non crea tanto. Dall’altra parte Ricozzi, tra i padroni di casa, ci prova da calcio da fermo senza inquadrare la porta. Prima del riposo Marchetti va dalla bandierina, Kimi smanaccia così così ma nessun biancazzurro è lesto a buttare dentro.

Nella seconda frazione ci si aspetta la pressione del Riccione che però fa girare la palla a vuoto ed è ancora la Cittadella ad avere la palla del raddoppio al 19’, quando una bella combinazione tra Bertani e Guidone porta l’attaccante a concludere forte dal centro desta con la palla che finisce fuori di poco. Nel finale ci sono altre due occasioni per Aldrovandi e compagni ma prima Bertani calcia fuori e poi Marchetti su punizione colpisce troppo centralmente.