Cittadella, Gori debutta col Sasso. Il Terre cala il tris e vince

Comincia oggi (14,30) da San Damaso l’avventura di Mattia Gori sulla panchina della Cittadella. Il nuovo tecnico raccoglie una squadra scivolata a +1 sui playout e che ha vinto solo 2 delle ultime 10 gare e sfida il Sasso Marconi a +1 in classifica. Fuori gli infortunati Gandolfi, Fontana, Mandelli, Mondaini e Osuji, rientrano Formato e Marchetti. La 16^ giornata: Lentigione-Ravenna, Progresso-Prato, Fiorenzuola-Tuttocuoio, Corticella-Pistoiese, Tau-Piacenza, Forlì-San Marino, Cittadella-Sasso M., Riccione-Sammaurese, Zenith-Imolese. Clas. Tau e Forlì 33, Ravenna e Lentigione 32, Imolese 28, Pistoiese 25, Tuttocuoio 21, Sasso M. 19, Cittadella e Prato 18, Riccione, Piacenza e Progresso 17, Corticella 16, Zenith 14, Fiorenzuola e San Marino 12, Sammaurese 8. CITTADELLA (3-4-1-2): Leonardi; Serra, Aldrovandi, Sabotic; Carretti, Mora, Marchetti, Martey; Bertani; Guidone, Formato. All. Gori SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste; Barattini, Cinquegrana, Marcaletti, Montanaro; Bonfiglioli, Pampaloni, Galassi; Deme Serigne, Mancini, Jassey. All. Pedrelli. Arbitro: Artini di Firenze

Eccellenza. La 17^ giornata si è aperta ieri con due anticipi. Il Terre di Castelli batte 3-1 il Rolo e sale al 3° posto a -2 dal Nibbiano capolista: avanti con Barbolini al 22’, pareggia al 55’ l’ex Habib su rigore, ma Scarlata all’84’ (rigore) e Giordano al 93’ chiudono i conti. Nello scontro salvezza il Formigine penultimo pareggia 2-2 a Fabbrico: i due rigori di Arati al 49’ e 75’ rimediano ai vantaggi di Lari al 26’ e Galeotti al 52’. Oggi (14,30) il Castelfranco fermo a zero è a Scandiano.

Promozione. La Cdr Mutina sbanca 6-2 Fiorano e sale a +11 su Ganaceto e Sanmichelese: la apre Caselli al 23’, nella ripresa al 3’, Panzanato per il 2-0, accorcia su rigore al 13’ Elidon Hoxha, ma al 23’ Judmir Hoxha, poi due volte Turci (25’ e 33’) la chiudono sul 5-1, nel finale al 44’ Ienna e al 45’ Judmir Hoxha per il 6-2.

d.s.