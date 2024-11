Claudio Lei presenta il suo nuovo thriller

‘Sapresti cenare? Per la pace’: questo il titolo dell’iniziativa – a cavallo tra letteratura, solidarietà e buona tavola – in programma domani sera alle 19 al ristorante ‘Benvenuti da Leonida’ (via Battisti 14). Il nome della serata fa eco al titolo del nuovo romanzo del modenese Claudio Lei, ‘Sapresti morire? Per la pace’, thriller ambientato a Modena. Alla presentazione de libro seguirà una cena letteraria in cui ogni portata sarà dedicata a un personaggio del thriller. Il ricavato sarà devoluto al progetto ‘Salus’ dell’Associazione ucraina Mriya, che ha lo scopo di fornire supporto psicologico e sanitario alle bambine e ai bambini segnati dal conflitto in Ucraina.