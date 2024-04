Cocaina in auto. segnalato un giovane

Un veicolo in sosta a Cavezzo in un contesto defilato e sospetto ha portato l’altro giorno alla segnalazione alla autorità giudiziaria di un 24enne di origini marocchine. La posizione del veicolo non era sfuggita ai Carabinieri di Cavezzo e Medolla, fuori per effettuare uno dei tanti servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione di reati. Fatti i controlli di rito sul conducente del veicolo, lo straniero è risultato in Italia senza fissa dimora, ma soprattutto si è scoperto detenesse sul mezzo e sulla sua persona involucri per circa 16 grammi tra cocaina ed hascisc, destinata allo spaccio. Lo straniero pertanto veniva segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per la detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti.