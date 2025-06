Colto da malore, cade dalla bici. Muore a 85 anni Albano Raimondi

E’ stato colto da malore dopo aver rimproverato dei ragazzini inseguendoli per un tratto in bici. E’ caduto e purtroppo non ha più ripreso conoscenza. HA così perso la vita Albano Raimondi, 85 anni. Si stava occupando del ristorante accanto a casa, il ristorante Guido di Spilamberto, il locale di suo fratello – ora chiuso. Lo teneva in ordine, come hobby, per passione. Ed è forse vedendo un gruppo di ragazzini aggirarsi nei paraggi, fare schiamazzi, magari preoccupato che lo danneggiassero, che l’85enne li ha prima sgridati e poi, inforcata l’inseparabile bicicletta, inseguiti per il ponticello costruito dal fratello, che da via Settecani porta in paese a San Vito scavalcando il canale di San Pietro. Qui, è caduto dalla bicicletta battendo violentemente la testa. Erano da poco passate le sei del pomeriggio di domenica, sul posto sono arrivati i Carabinieri e il 118 che hanno portato l’uomo all’Ospedale di Baggiovara, dove è morto poco dopo l’accesso in pronto soccorso. I testimoni dicono comunque che nel punto in cui l’uomo è morto non stava succedendo niente di che, i ragazzini si erano calmati.