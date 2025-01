"Comunità in lutto per Bruna"

Continua l’attività investigativa a Concordia dopo il tragico incidente nel quale ha perso la vita l’81enne Bruna Vaccari. Si ipotizza che sia stata travolta da un furgone pirata, individuato dalle telecamere. Intanto sui social la sindaca Marika Menozzi si stringe al dolore dei familiari della donna. "A nome dell’Amministrazione esprimo – scrive – le mie più sentite condoglianze alla famiglia, in particolare ai figli Rina e Paolo. Siamo tutti molto addolorati e scossi e ci stringiamo al dolore della famiglia. In questo momento riteniamo che la cosa più importante sia ricostruire in modo inequivocabile la dinamica dell’incidente e individuare il conducente del mezzo che ha investito la signora Bruna. Invito la comunità a portare rispetto per il dolore della famiglia. I carabinieri, insieme agli agenti della polizia locale che hanno messo a disposizione filmati di telecamere e varchi, stanno lavorando per chiarire dinamiche e responsabilità".