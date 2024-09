Con la Spal sarà già un esame di maurità

Senza tre titolarissimi (Mandelli, Calanca e Panelli) nel fortino di una Spal spinta da oltre 7mila spettatori. Se non è un vero e proprio esame di maturità poco ci manca stasera per il Carpi imbattuto, che alle 20,45 gioca il derby nel "Mazza" maledetto, stadio dove in 23 gare non ha mai vinto. Una sfida che si intreccia fra i mille ex ferraresi in casa biancorossa (Tcheuna addirittura abita a 300 metri dal "Mazza"…), fra cui mister Serpini, alla Spal alla guida dell’Under 17. "Anche per questo – spiega il tecnico - sarà una partita bella, con una cornice di pubblico importante. Affrontiamo una squadra molto forte che sicuramente terminerà tra le prime posizioni, ha una rosa lunghissima e senza punti deboli. Però sono convinto che se il Carpi fa il Carpi li metteremo in difficoltà. L’emergenza? Purtroppo è stata una settimana brutta. Non vedo l’ora che sia domani sera perché perdiamo un giocatore al giorno. Non sono alibi ma sono dispiaciuto in vista di tre partite in una settimana: sarà difficile la gestione delle energie. Non avremo Calanca, Panelli, Mandelli, Figoli e c’è Sereni che da stamattina è a letto perché non sta bene. Forse qualcuno di questi verrà in panchina ma solo per fare numero". In casa spallina mister Andrea Dossena spiega che "la squadra si è ricompattata e dobbiamo concedere meno gol di quelli fin qui subiti. Abbiamo deciso di effettuare la rifinitura allo stadio per portarli già in clima partita".

Programma. Stasera si completa la 5^ giornata con Spal-Carpi, Pescara-Perugia (20,30) e Rimini-Milan Futuro (20,45). Queste le gare già giocate: Ascoli-Lucchese 1-2, Pianese-Entella 1-1, Pontedera-Arezzo 0-1, Torres-Pineto 1-1, Legnago-Sestri L. 0-3, Gubbio-Campobasso 0-0, Vis Pesaro-Ternana 0-2. Clas. Entella 11, Ternana e Pescara * 10, Torres, Gubbio, Vis Pesaro e Arezzo 9, Lucchese 8, Ascoli 7, Carpi *, Pontedera e Pineto 6, Perugia * e Pianese 5, Campobasso e Sestri 4, Rimini * e Milan Futuro * 2, Spal * (-3) 1, Legnago 0.

Dal campo. In regia tocca ad Amayah, davanti debutto dal 1’ di Sall per far rifiatare Gerbi. Nei ferraresi out l’ex Calapai, ballottaggio Antenucci-Karlsson. SPAL (4-3-3): Melgrati; Bruscagin, Arena, Sottini, Mignanelli; El Kaddouri, Radrezza, Zammarini; D’Orazio, Antenucci, Rao. A disp. Galeotti, Meneghetti, Polito, Bachini, Ntenda, Bassoli, Awua, Nador, Buchel, Kane, Karlsson, Bidaoui. All. Dossena. CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Verza; Contiliano, Amayah, Forapani; Cortesi, Saporetti, Sall. A disp. Pezzolato, Cecotti, Calanca, Zoboletti, Mazzali, Mandelli, Nardi, Puletto, Figoli, Stanzani, Gerbi, Sereni. All. Serpini. Arbitro: Picardi di Viareggio

Davide Setti