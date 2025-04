Conad in campo per favorire l’inclusione

Il punto vendita Conad Leonardo, insieme ad Aut Aut, ha presentato il progetto ’Per l’autismo abbiamo un occhio di riguardo’, pensato per rendere l’esperienza della spesa più serena e accessibile per le persone con disturbi dello spettro autistico e per le loro famiglie. L’iniziativa è semplice, concreta e già operativa: ogni mercoledì dalle 14 alle 20, il punto vendita Conad di via Pignedoli 60 modulerà luci e suoni per creare un ambiente più tranquillo. Niente musica in filodiffusione, annunci ridotti al minimo, attenzione ai rumori di fondo: piccoli accorgimenti che possono fare una grande differenza per chi vive l’iperstimolazione sensoriale come un ostacolo quotidiano.

Accanto a questi interventi, grazie alla collaborazione degli esperti di Aut Aut sono stati introdotti strumenti di supporto visivo per facilitare l’orientamento tra i reparti, l’uso delle bilance ortofrutta e l’accesso alle casse dedicate. Anche il personale del punto vendita ha ricevuto una formazione specifica per accogliere e accompagnare con maggiore consapevolezza.

"Siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita di un’iniziativa dal forte valore sociale per favorire l’inclusione di chi convive con disturbi dello spettro autistico. – dichiara Christian Raimondi, Socio Conad Nord Ovest di Modena – Abbiamo lavorato per costruire un contesto di spesa più sereno e accogliente, capace di rispondere con rispetto a esigenze specifiche e reali. Un ambiente pensato insieme a chi conosce da vicino queste sfide, con l’idea di migliorare l’esperienza quotidiana e contribuire in modo concreto alla qualità della vita. Questo è il senso del nostro impegno come Conad Nord Ovest e come Soci imprenditori: lavorare ogni giorno per il benessere delle persone e dei territori in cui operiamo".