Concentrico Sul palco tutti i volti dell’arte

Al via la IX edizione di Concentrico Festival: un festival transdisciplinare, intergenerazionale, diffuso e site-specific, che dal 7 al 16 giugno trasformerà il Parco della Cappuccina a Carpi nel palcoscenico più grande d’Italia, andando dalla prosa al circo contemporaneo, passando per spettacoli di piazza, teatro ragazzi e danza urbana e aprendo una finestra sul mondo musicale e sulla sperimentazione artistica contemporanea. Quest’anno sono previsti oltre 30 eventi che coinvolgeranno un centinaio di artisti e compagnie distribuiti in diverse aree spettacolo. Diffuso nella città di Carpi, il Festival avrà tre luoghi di riferimento: l’ex mercato coperto in piazzale Ramazzini che ospiterà Concentrico Art; corso Roma che sarà il punto di partenza per un grande spettacolo itinerante in prima assoluta de Il Teatro dei Venti e la grande location al Parco della Cappuccina che, dopo il successo registrato, anche quest’anno verrà allestita e attrezzata con servizio food & drink e un mercatino di piccolo artigianato e produzioni handmade.

"Concentrico ha raggiunto il nono anno. Quella che sembrava un’utopia di quattro sognatori è diventata realtà, una realtà che cresce e si fortifica con nuovi progetti e collaborazioni. Proprio la parola ‘utopia’ risuona come pensiero ricorrente all’interno del programma 2024 – spiega Maddalena Caliumi, presidente dell’associazione culturale AppenAppena Aps –. Indagheremo il tempo presente, la nostra storia, il mondo social, il tema dei diritti dal lavoro alla parità di genere. Metteremo alla prova i nostri corpi, le loro relazioni e interazioni con gli altri e lo spazio".

Al Parco della Cappuccina verranno allestite tre aree spettacolo: lo chapiteau dedicato al circo contemporaneo, che offrirà quattro spettacoli tra cui una prima nazionale; l’arena Aimag a cielo aperto che ospiterà spettacoli teatrali, di narrazione, teatro musicale, danza, con un’esibizione diversa ogni sera tra cui lo spettacolo di Emergency sulle guerre evitabili e la presentazione del lavoro scaturito dai laboratori teatrali di Concentrico Factory; il palco Concentrico Plus per i concerti, danza contemporanea e grandi spettacoli. Concentrico Junior sarà un’area a libero accesso aperta ai più piccoli e alle famiglie con laboratori e attività creative con la cooperativa La Giravolta.

Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno Teatro dei Venti con il debutto del nuovo spettacolo itinerante Don Chisciotte che partirà da corso Roma per concludersi alla Cappuccina, MagdaClan Circo, Collettivo Cinetico, Elio Germano e Teho Teardo, Carlotta Vagnoli e gli italogiapponesi Munedaiko.