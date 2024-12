Concerto in memoria di Adele

Gli studenti del Liceo Musicale Sigonio di Modena si esibiranno questa sera nella Sala Casini di Scandiano in un concerto di Natale in memoria di Adele, la studentessa scomparsa tragicamente all’età di sedici anni nella notte tra il 3 e il 4 giugno. Il ricavato della serata sarà destinato alla creazione di una sala di registrazione all’interno del liceo per valorizzare il talento degli studenti che attualmente frequentano l’indirizzo musicale. "Abbiamo scelto di dare vita a questo evento – illustra Francesca Nascetti, docente di canto e referente del concerto – non soltanto per ricordare Adele, che tutti portiamo sempre nel cuore, ma anche per far sentire alla sua famiglia la nostra vicinanza in questo primo Natale senza di lei". Sarà una serata di ricordi e di musica, l’arte che la stessa Adele amava profondamente. "Parteciperanno studenti ed ex studenti del Liceo Musicale – prosegue la prof. Nascetti –. L’invito è stato esteso a tutte le classi, ma non tutti hanno accolto l’iniziativa, temendo di non riuscire a sopportare la tristezza o il vuoto che potrebbero emergere durante il concerto: sarà certamente difficile mantenere la concentrazione per chi si esibirà". Gli studenti, accompagnati dai docenti di strumento, proporranno un repertorio di brani di musica colta, inframezzati da melodie natalizie.