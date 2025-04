Contenitori per i mozziconi: "Così sensibilizziamo i cittadini"

Arrivano anche a Maranello i contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta del progetto ‘Riciccami’. Piazza Libertà, via Alboreto e la zona del Museo Ferrari i luoghi individuati per dare gambe al progetto della start-up ‘Human Maple’ in collaborazione con Hera, che provvederà allo svuotamento dei contenitori e a promuoverne l’utilizzo presso la cittadinanza, e Atersir. "Aderiamo volentieri – ha detto l’assessore all’ambiente Elisabetta Marsigliante - a questa iniziativa che vuole sensibilizzare le persone e renderle consapevoli del fatto che il loro comportamento può fare la differenza nel processo che vede i rifiuti diventare una risorsa". I mozziconi recuperati verranno infatti riciclati per l’imbottitura di indumenti nell’ambito della moda sostenibile. "Dai filtri delle sigarette – aggiunge Marco Boccia, Presidente di ‘Human Maple’ - è possibile valorizzare l’acetato di cellulosa, un materiale termoisolante utilizzabile come imbottitura". I dati relativi alle installazioni già effettuate – circa 300, in diverse città italiane – dicono infatti che nei luoghi in cui sono stati collocati i raccoglitori, l’abbandono delle ‘cicche’ di sigaretta si è ridotto in media del 46%.

