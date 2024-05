Convegno su tecnologie ed ecosistemi. Digitale e IA, istruzioni per un uso consapevole

’Intelligenza ambientale. La tecnologia non salverà il pianeta’, è il titolo delle due iniziativa in programma a Modena da domani al 16 maggio organizzate dal’associazione Pianeta. Venerdì alle 21 sarà presentata l’installazione ‘Malerba’, il 16 maggio alle 18.30 aperitivo e tavola rotonda intitolata ‘Intelligenza Ambientale: la tecnologia salverà il Pianeta?’ con Sabina Leonelli, Fabio Ferrari, Lara Maistrello e altri ospiti. ‘Siamo iperconnessi, ma l’Intelligenza Artificiale e la digitalizzazione producono danno enormi se non sono integrati nel tessuto sociale tramite processi di consultazione, partecipazione e coinvolgimento da chi poi la tecnologia la deve usare è ne è impattato – ha spiegato Stefano Rimini, presidente e fondatore di Pianeta –. Per questo abbiamo deciso di lanciare da Modena un dibattito nazionale sul rapporto tra tecnologia e ambiente". Info su www.pianeta.org