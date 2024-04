Coopernuoto e Penta, è derby salvezza

E’ il week end del derby, che va in scena questa sera alle 20 alla Piscina Campedelli di Carpi: di fronte i locali della Coopernuoto Carpi, ed il Penta Modena, con in palio tre punti molto importanti per la lotta per la salvezza. All’andata, si giocò solo a fine febbraio per alcuni problemi burocratici della squadra modenese, ed alla fine fu un bene per la squadra carpigiana, che nel frattempo era stata investita dalla "valanga Caiumi", con conseguente sconfitte a tavolino in due gare, e due punti di penalizzazione, che hanno profondamente inciso sull’andamento del torneo della Coopernuoto. In acqua le due modenesi si fronteggiarono a viso aperto, ed alla fine la gara si concluse con un salomonico pareggio, che però ha tenuto fino ad ora le due squadre ancora in piena zona retrocessione: chi dovesse uscire vittoriosa nella sfida di questa sera alla 20, farebbe un bel passo verso la salvezza anticipata, ma il torneo è ancora lungo. Nell’altro girone, trasferta proibitiva per l’Onda Blu Formigine, per quanto reduce dal bel pari imposto alla RN Verona: i ragazzi di Pierantoni sono impegnati alle 20 alla Piscina Faustina di Lodi contro il locale Sporting, terzo in classifica, e con uno dei migliori attacchi del girone, ma i formiginesi potranno giocare senza aver nulla da perdere, a caccia di un risultato che, graduatoria alla mano, farebbe soprattutto morale, più che classifica.

m.c.