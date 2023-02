"Corni, affrontiamo la situazione Il problema sono gli spazi comuni"

di Valentina Reggiani "Per fermare questa situazione occorre sedersi ad un tavolo, occorre mettere in campo le giuste strategie". Così Antonietta Cozzo, segretaria generale della Cisl Scuola Emilia Centrale interviene sui delicati e precari equilibri all’interno dell’istituto scolastico Corni di Modena. Infatti mercoledì pomeriggio e per l’ennesima volta si è visto necessario l’intervento degli agenti della volante nella scuola: in base a quanto ricostruito, uno studente dell’Ipsia è stato rapinato da coetanei, forse due. Alcuni ragazzi di un’altra classe avrebbero aggredito il minore che si sarebbe rifiutato di consegnare loro una sigaretta. Uno degli aggressori gli avrebbe estratto un coltello ma la vicenda è da chiarire e le indagini della polizia sono in corso. Solo poche settimane fa, invece, un professore era stato aggredito nel cortile mentre una insegnante è indagata per adescamento di minore ed è stata sospesa. "Serve un tavolo di confronto alla presenza dell’ufficio scolastico provinciale, dei due dirigenti e allo stesso tempo della Provincia visto che gli edifici, gli spazi delle scuole di secondo grado sono in capo alla Provincia - sottolinea Cozzo - dobbiamo trovare soluzioni che differenzino la gestione degli spazi". Proprio ieri il presidente della Provincia, Fabio Braglia, ha incontrato la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale...