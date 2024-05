Sviluppo sostenibile, il Festival. Protagonisti della giornata. Lombroso e l’architetto Ratti

Grande attesa per l’edizione 2024 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, al via oggi al Laboratorio Aperto, ex Aem. Per l’occasione sono arrivati a Modena oltre 30 relatori da tutta Italia per una due giorni di conferenze, tavole rotonde e workshop che avranno come tema principale il cambiamento climatico e la sostenibilità. Le finalità e le attività del Festival ce le ha spiegate Elena Salda (nella foto), da alcuni anni presidente dell’associazione per la Responsabilità sociale d’impresa: "Quella che si apre oggi è una due giorni di grandi opportunità per tutti i modenesi utile per interrogarsi su temi ambientali come il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e su questioni sociali come diversità ed inclusione; in queste quarantotto ore di conferenze cercheremo di mettere nero su bianco proposte reali per migliorare la società nella quale viviamo".

Il primo giorno di workshop "lavoreremo fin da mattino con gli studenti, che negli ultimi anni si stanno dimostrando sempre più sensibili alle tematiche ambientali e sociali, presentando un progetto di educazione civica e un laboratorio attivo in cui tramite il gioco di ruolo ’En-Roads’ proveremo a far loro sviluppare una visione del futuro alimentata da speranza e possibilità concrete di azione".

Al pomeriggio continueranno gli appuntamenti e alle 16.30 si discuterà di cambiamento climatico con i docenti Unimore Luca Lombroso, Francesca Despini e Sofia Costanzini; alle 19.15 ci sarà l’attesa lectio magistralis dell’architetto Carlo Ratti, che concluderà la prima giornata.

Domani si riprenderà con una conferenza organizzata da "Mediamo" dedicata alle Direttive europee sui temi ambientali; nel pomeriggio alle 15.15 Erica Coppelli, presidente de ’Il Tortellante’, discuterà con la psicologa Fabiola Casarini di autismo e inclusività. Alle 18.30 saliranno in cattedra i filosofi di ’Tlon’, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che nella loro "lectio magistralis" parleranno di accessibilità ed inclusione all’interno delle realtà aziendali".

Il Festival, come ribadito da Elena Salda, si inserisce all’interno di diciassette giorni di eventi nazionali sui medesimi temi: "Le problematiche sulle quali lavoriamo interessano ad ogni singolo cittadino italiano, non solo ai modenesi".