Corsa all’alba, tra i 1600 coraggiosi anche tanti bambini

Si sono ritrovati alla Campanella circa in 1600, puntuali, alle 5.30 di ieri mattina per prendere il via alla ‘Vis Run 5.30’, l’iniziativa sportiva a scopo benefico giunta alla seconda edizione. Persone di ogni età - tra cui tanti bambini delle elementari - provenienti da Pavullo e paesi limitrofi hanno percorso l’anello studiato tra il Campo d’Aviazione, le Arcate e la Campanella a Pavullo. Le magliette vendute sono state oltre 2500: l’intero ricavato andrà ora alle scuole del territorio, in proporzione al numero di studenti iscritti. "E’ stato un grande successo di partecipazione - sottolinea il gruppo Vis Hydraulics - nella scorsa edizione (nel 2019, ndr) non eravamo arrivati a mille iscritti. Siamo orgogliosi e fieri di questo evento e continueremo a farlo, fa parte della nostra responsabilità sociale nei confronti del territorio".

r.p.