Un corso per Volontari della Sicurezza. Lo organizza la polizia locale di Formigine in collaborazione con la Polizia Locale di Modena. Gli incontri si terranno il 20, 23, 27 e 30 maggio presso il Comando della polizia locale di Modena e il 3 giugno, appuntamento conclusivo, sia presso il Comando modenese che quello formiginese per permettere di trattare temi di interesse locale. Agli incontri sarà possibile partecipare sia in presenza sia collegandosi tramite la piattaforma Zoom. Gli eventi sono tutti in programma dalle 17.30 alle 21.30. Iscrizioni entro mercoledì prossimo, 15 maggio, al numero 059 557733.