"Così la musica aiuta i giovani a comunicare"

Al giorno d’oggi la musica ha un ruolo fondamentale nella vita quotidiana, specialmente in quella dei giovani. Inoltre essa svolge un compito importantissimo nel plasmare il loro percorso di crescita. La musica dà a chi la ascolta la possibilità di esprimere e percepire le proprie emozioni, dimostrare o comunicare i propri sentimenti o stati d’animo attraverso il linguaggio non verbale. La musica è una successione di suoni determinati dalla volontà di un essere umano e secondo gli studiosi nasce nel momento in cui è nato l’uomo. Essa da tempo è diventata una terapia per aiutare le persone a sopprimere o superare i propri disturbi come la depressione, l’ansia, i disturbi dello spettro autistico e la demenza.

Tra i 12 e i 22 anni il cervello attraversa un veloce sviluppo neurologico, in questo contesto l’effetto della musica assume un’importanza enorme. È proprio la grande produzione degli ormoni della crescita che dice al nostro cervello che ogni cosa è incredibilmente importante. Ascoltare musica ha per un adolescente anche un grande valore sociale, ed è proprio da ragazzi che cominciamo ad ascoltare generi scelti da noi e spesso lo facciamo insieme agli amici. Ascoltare la stessa musica fa sentire parte di un gruppo e il genere musicale che si condivide con il proprio gruppo finisce per diventare una parte del nostro senso di identità. D’altra parte può avere anche ripercussioni negative, infatti alcuni critici sostengono che certi stili musicali, come il rap o il metal, possano influenzare comportamenti aggressivi. Il legame tra la trap e la violenza è spesso oggetto di dibattito. La trap, sottogenere dell’hip-hop, spesso affronta temi come la vita di strada, la criminalità, le sfide quotidiane e propone (o denuncia) un sovvertimento dei valori della cultura da cui cerca di prendere le distanze. Molti artisti trap sottolineano che le loro canzoni riflettono esperienze personali e il contesto sociale in cui vivono, senza necessariamente promuovere la violenza.

È bello tuttavia pensare alla musica in riferimento al suo valore. I giovani, attraverso la musica, possono esplorare le radici della loro cultura, sviluppando un senso di appartenenza e connessione con il mondo. Queste sinfonie ci comunicano messaggi, ci fanno provare emozioni, ci coinvolgono, ci aiutano quando ci sentiamo tristi e ci fanno riflettere sulla vita; spesso riesce a prendersi cura di noi, ma a volte, con note cariche di emozioni tristi, ci può addolorare e richiamare ricordi spiacevoli. Tuttavia a molti la musica permette di distogliere la mente dai problemi quotidiani aiutando ad eliminare il dolore, a dimenticare una situazione spiacevole e ritrovare la felicità.

Le classi 3^F e 3^D

Ic Ferrari di Maranello