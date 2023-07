"Così Villa La Personala è tornata a splendere"

Raffinatezza e cura dei particolari fanno oggi di Villa La Personala di San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola, un luogo unico nel quale la storia si sposa al meglio della tecnologia ceramica. Tanto che, numerose riviste e periodici, nazionali ed internazionali, dediti alla messa in luce di dimore storiche, giardini, e ristrutturazioni d’arte e pregio, stanno dando grande risalto al risultato messo in atto da Ferri Personali e Minozzi. È, infatti, a queste due imprenditrici creative, Federica Minozzi ai vertici del Gruppo Iris, uno dei marchi leader della ceramica a Sassuolo, e ad Angelica Ferri Personali alla guida di Villa La Personala, che si deve la riqualificazione post terremoto di questo luogo. Villa La Personala appartenente alla stessa famiglia dal 1100 era stata infatti profondamente segnata dal terremoto che ha colpito Mirandola nel maggio del 2012. La proprietà, però, non si è persa d’animo e, con il supporto delle istituzioni e una ferrea volontà di ripresa, ha riportato agli antichi fasti la dimora, arricchendola delle più moderne soluzioni.

In questa opera di accurato e attento recupero, la proprietà è stata coadiuvata per "vestire" al meglio la Villa dal Gruppo Iris che ha fornito prodotti ceramici di design e di alta qualità. Ferri Personali e Minozzi, si sono così impegnate a preservare una memoria importante e preziosa come quella della Villa, in un caso, e quella della lunghissima lavorazione della ceramica, dall’altra. Un’operazione che, come osservano al Gruppo Iris, richiede "di integrare l’innovazione – dice Minozzi – con lo spessore culturale, la creatività con la tensione manageriale, in maniera tale che l’innovazione diventi il motore di una nuova strategia, un filo conduttore che aggrega le forze più attente ai cambiamenti dentro e fuori le imprese". Questo trova la sua declinazione in Villa La Personala, "un luogo che ha deciso di vivere nuovamente, rafforzandosi, e noi con lui, prendendoci cura ogni giorno degli ospiti" commenta Angelica Ferri Personali.

Alberto Greco