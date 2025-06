"Costretti a vivere nei paesi vicini"

"Vivo a Ganaceto e anche se lavoro in centro a Modena, quindi sono abituata al tragitto quotidiano – racconta Francesca Bergonzini – Col mio ragazzo abbiamo cercato una casa in centro, tempo fa, ma abbiamo anche deciso di comune accordo che era meglio rinunciare: un trilocale sarebbe venuto a costare più di mille euro e la scelta è poca. Sono numerose le case con 3 o 4 stanze, ma che hanno ovviamente prezzi non concepibili per molti giovani lavoratori. Rimarremo leggermente fuori da Modena e faremo funzionare questa scelta sia dal punto lavorativo che personale".