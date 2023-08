Covili, in mostra le emozioni del volo a Pavullo: FLYing home

Si potrà visitare fino al 20 settembre prossimo la mostra del pavullese Roberto Covili, intitolata ’FLYing home’, allestita negli spazi del Bookshop & Showroom della Casa Museo Covili in occasione del centenario dell’aeroporto di Pavullo e dell’11° Fai Sailplane Grand Prix Final e del 22° Fai European Aerobatic Championship. Sono oltre 20 le opere selezionate. "Con questa mostra – ha dichiarato Roberto Covili –, mi sono lasciato andare nel ricordo. Avevo otto anni quando feci il mio primo volo su un aereo. Avevo la pertosse e si diceva che volare aiutasse a guarirla. Mio padre mi portò in aereo sul paese e l’Appennino con il Piper del suo amico Marzoli. Vedere il mondo dall’alto è una ventata di sensazioni, pensieri, emozioni che mi fa sognare per sentirmi più libero". In occasione della mostra sarà possibile approfondire anche ’Visioni Creative’, che ogni giorno CoviliArte proporrà un’istantanea d’autore, e attraverso l’icona d’artista arricchita con ’Appunti di Vita’, inquadrando il QrCode dedicato, consentirà di percorrere un viaggio virtuale nei diari visivi di Roberto, scoprendo così oltre 350 opere online. Inoltre proseguirà il progetto espositivo ’OnlyONE’, la mostra di Collezionididee che presenta e promuove nuovi contenuti dal primo all’ultimo giorno di ciascun mese. Previo appuntamento è possibile ammirare almeno un capolavoro d’arte a conferma della grande attualità di Gino Covili. Infine, di particolare interesse sono gli incontri, i laboratori, le visite guidate, ecc. che si possono attivare tutti i giorni e in tutti gli orari, ma esclusivamente previa prenotazione o appuntamento da effettuarsi anticipatamente attraverso il form contatti del sito internet di CoviliArte.

Walter Bellisi