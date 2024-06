Cpl Concordia rinforza l’organico: "Assumeremo cento lavoratori"

di Marco Principini

Numeri positivi e assunzioni. E’ in crescita Cpl Concordia, il gruppo cooperativo multiservizi che ha sede nel Modenese. Con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2023, che vede un utile netto di 10,2 milioni di euro (rispetto ai 6,3 milioni del 2022), è stato dato il via libera anche a una campagna di assunzioni che entro quest’anno dovrebbe portare 100 nuovi dipendenti all’azienda. L’organico di Cpl Concordia a fine 2023 era composto da 1.607 lavoratori, già in crescita di 136 persone rispetto all’anno prima.

"L’accelerazione dei processi di trasformazione energetica su tutti gli ambiti industriali e della pubblica amministrazione porta oggi Cpl Concordia a definire un nuovo e ambizioso piano di assunzioni per il 2024", afferma la stessa società cooperativa, che sottolinea anche come i nuovi ingressi siano "in relazione all’incremento del portafoglio ordini". Il bilancio 2023 è stato approvato dall’assemblea dei soci, che ha anche confermato alla presidenza Paolo Barbieri. Il valore della produzione sale a 326 milioni di euro, rispetto ai 328 milioni del 2022, con un margine operativo lordo di oltre 28 milioni (in aumento) e indebitamento in calo. Gli investimenti fatti ammontano a 12 milioni di euro, di cui 4,2 milioni nell’attività di gestione calore, 1,2 milioni in ambito cogenerazione, 2,2 milioni per l’acquisto di mezzi e attrezzature e 2,6 milioni per l’acquisto e lo sviluppo di programmi applicativi. Nel corso del 2023, le attività tradizionale di Cpl Concordia in campo energetico hanno dunque visto "consolidamento e crescita". L’azienda inoltre si è concentrata su idrogeno, fotovoltaico e biometano, "anche abilitando le aziende clienti ai fondi pubblici, Pnrr in particolare".

Quanto realizzato da Cpl Concordia nel 2023, commenta Barbieri, "conferma la validità di un percorso di rilancio intrapreso negli ultimi anni e rappresenta una solida base per l’attuazione del nuovo Piano strategico, approvato a dicembre 2023 dal Consiglio di amministrazione per il periodo 2024-2030". Il piano, ricorda il presidente, "prevede obiettivi di consolidamento e crescita degli attuali business, dove il mondo dell’energia con l’efficientamento energetico e il global service a beneficio dei clienti e della collettività rimane il core di Cpl Concordia. Inoltre, prevede obiettivi di sviluppo di nuovi business come idrogeno, biometano e fotovoltaico per cogliere le opportunità del mercato e contribuire a una sana e vera transizione energetica". Per raggiungere questo obiettivi, continua Barbieri, sono fondamentali "l’innovazione tecnologica e digitale", come l’opportunità dell’intelligenza artificiale, e "il forte impegno verso la valorizzazione della componente umana".