Cristina Di Canio alla biblioteca Loria

Autori in prestito è un progetto di Arci Reggio Emilia curato da Paolo Nori realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le biblioteche reggiane e modenesi. Paolo Nori ha scelto per la Biblioteca Loria Cristina Di Canio: libraia e promotrice culturale, fondatrice della Libreria La Scatola Lilla a Milano. È inoltre autrice del podcast e del libro La libraia tascabile. Cura rubriche letterarie su Icon e Radio Deejay, conduce gruppi di lettura e trasforma le storie in occasioni di incontro e ispirazione. Di Canio sarà in Auditorium Loria mercoledì 5 febbraio alle ore 21.00 per intrattenere i lettori più curiosi con originali consigli.