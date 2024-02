Crolla impalcatura delle villette, paura in via Donati

Forti raffiche di vento si sono abbattute ieri su tutta la provincia. Proprio a causa del maltempo ieri mattina poco dopo le 7 a Castelnuovo Rangone una impalcatura, allestita in un cantiere è collassata a terra. La struttura, utilizzata per la ristrutturazione di alcune villette a schiera in via Donati, è precipitata nel giardino di un’abitazione dove, fortunatamente, in quel momento non vi era nessuno. Gli operai, tra l’altro, non erano al lavoro e questo ha fatto si che nessuno rimanesse ferito. La paura dei residenti, però, è stata tanta. Infatti gli inquilini sono stati svegliati dall’improvviso boato. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco con più squadre, al fine di rimettere in sicurezza la struttura. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Castelnuovo Rangone. Nella zona non si sono registrati altri danni.

v.r.