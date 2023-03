Cucina candidata all’Unesco Bottura: "Facciamo cultura, siamo un grande patrimonio"

di Davide Miserendino "Finalmente la cucina è stata riconosciuta come un fatto culturale. Per me è questo il risultato più importante". Non sta nella pelle Massimo Bottura. Lo chef modenese che ormai non sa più dove sistemare i suoi trofei, è uno degli artefici dell’importante risultato raggiunto ieri dalla cucina italiana, l’intero ’movimento’ che tiene insieme "ristoratori, agricoltori, casari, pescatori, gli artigiani che sono i veri eroi", come ripete più volte. Il fatto: il governo ha ufficializzato la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità all’Unesco. Un traguardo che sarebbe importantissimo e che – possiamo dirlo – certificherebbe un riconoscimento ’popolare’ già evidente. "La cucina italiana – dice Bottura – è il distillato di secoli e secoli di storia. In ogni angolo del mondo ci sono ristoranti italiani o pseudo italiani, e sono sempre di successo. Perché? Perché il mondo intero ci ama". Lo chef è un fiume in piena di entusiasmo, anche più del solito. Subito dopo l’ufficializzazione della candidatura, in un video, ringrazia tutti coloro che hanno creduto in questo percorso. "Un grande grazie ai ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e al sottosegretario del ministero della cultura Gianmarco Mazzi appassionato e preparato come Vittorio Sgarbi....