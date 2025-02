’Cuore’, come vivere i sentimenti

Oggi pomeriggio alle 16.30 al teatro Storchi, penultimo appuntamento per la rassegna "La domenica non si a va a scuola", dedicata ai ragazzi e alle famiglie. Claudio Milani presenterà "Cuore", un allestimento di parole, musica e immagini su come elaborare e vivere i sentimenti. È una bella storia di fiori, orchi e creature portentose, e soprattutto di emozioni: Nina, una bambina che profuma di miele, si avventura in un pericoloso bosco grigio, dove abitano la Strega dai cento Occhi e l’Orco. La Strega ha incantato il bosco perché chiunque vi entri non riesca più a uscirne, mentre l’Orco mangia il cuore dei malcapitati. Ma Nina riuscirà a trasformare e rianimare quel luogo e con la sua spontaneità sarà capace di liberarne i colori. Conad offrirà a tutti una gustosa merenda.