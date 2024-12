Da Cuccuru a Zarid. Via a Sportivamente

Esordisce oggi, e prosegue per l’intera settimana, il ’Festival Sportivamente’, giunto all’ottava edizione. Coordinata dall’associazione sassolese ’Fuori Campo 11’, la rassegna animerà Sassuolo mescolando attività sportive e integrazione sociale. Si parte oggi : appuntamento alle scuole medie Parco Ducale, per il talk che vede ospite Adil Zarid, vincitore del Mondiale di Para Pole Dance e terzo classificato al Campionato Italiano di Tennis Showdown.

Domani alle 10, alla scuola Ferraris di Modena interverrà Rita Cuccuru, atleta di triathlon alle Paralimpiadi e parte dello staff di ’Obiettivo 3’, l’associazione creata da Alex Zanardi. Importante e in un certo modo storico, inoltre, il ritrovo al Bowling Club di Formigine con il ’Dream Team Bowling’ e i ’Draghi Rossi’: giovedì alle 20 si terrà infatti il secondo Torneo di Bowling dedicato a ragazzi e ragazze speciali. E ancora, venerdì alle 10 presso l’auditorium Bertoli di Sassuolo, Paolo Muzi racconterà della sua battaglia, vittoriosa, contro il parkinson percorrendo mille chilometri in bicicletta. Intervistato dal giornalista Marco Nosotti, il ciclista romano narrerà del suo viaggio, intitolato ’Tremare senza paura’, con la sala gremita di studenti del Liceo Formiggini. La settimana si conclude domenica, nella palestra di Via Braida al civico 279, con un evento patrocinato dal C.S.I. che punta a coinvolgere in attività motorie giovani disabili, guidati da istruttori esperti del settore. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito. "Il primo ringraziamento assolutamente doveroso – dichiara Barbara Fontanesi, organizzatrice dell’evento – va al Comune, rappresentato oggi dalla vicesindaca Serena Lenzotti. È una collaborazione che dura da anni. Quando venimmo in assessorato a raccontare un’idea, otto anni fa, gli amministratori ci furono immediatamente vicini aprendoci le porte e dandoci le forze per andare avanti. Al pari dell’Ente Locale, ci tengo a ringraziare la Regione, anch’essa partner economico. Anni fa – prosegue Fontanesi – noi partimmo in un weekend, oggi siamo riusciti ad ampliare l’offerta alla settimana intera. ‘Fuori Campo 11’ organizza varie attività, con collaborazioni tra diversi Comuni, anche nelle realtà scolastiche del territorio. È importante formare i giovani sul significato di questa kermesse, con molteplici ospiti e iniziative. L’obiettivo, a lungo termine, è quello di aprire le porte anche a gruppi fuori dalla provincia di Modena".