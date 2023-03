Dalle donne nella musica di Brahms alla ’Cavalleria Rusticana’

Anche questo weekend ci offre un ricchissimo carnet di proposte musicali. A pochi giorni dalla festa dell’8 marzo, la Gioventù Musicale dedica l’appuntamento di oggi alle 17.30 al teatro San Carlo alle donne nella musica di Brahms. ’Nun stehn die rosen’ è uno dei lieder del compositore tedesco ed è stato scelto come titolo del concerto che verrà eseguito dalla sezione femminile dell’Intende Voci Chorus, guidato dal suo fondatore e maestro concertatore, il tenore Mirko Guadagnini, con Eddi de Nadai al pianoforte. Viene raccontato il rapporto di Brahms con le donne della sua vita, dalla madre Johanna Christiane Hendeike Nissen alla cara amica Clara Schumann: i lieder dimostrano come il mondo femminile abbia ispirato l’opera del musicista, con rimandi continui alla natura o al rapporto drammaticamente vissuto e rifiutato con l’Amore. Concluderà il programma il ’Wiegenlied’, la celeberrima ninna nanna che venne composta per la nascita del secondo figlio della corista di Amburgo Berta Porubszky. Sempre oggi alle 18, presso l’auditorium della Corale Rossini in via Borri 30, la rassegna ’Protagonista il mandolino’ promossa dall’Ensemble Mandolinistico Estense presenta ’Impressioni & Espressioni’ con Sebastiaan de Grebber accompagnato dal pianista Steven Faber.

E domani alle 17 l’associazione ’Modena Musica Sacra’ ci invita alla chiesa del Voto per un concerto con il soprano Maria Francesca Rossi, allieva di Raina Kabaivanska, accompagnata da Emanuele Rosi al flauto e da Giovanni Michelini (foto) all’organo. Si ascolteranno musiche di Johann Sebastian Bach, e in particolare le arie per soprano dalla ’Passione secondo Matteo BWV 244’ e dalla ’Passione secondo Giovanni BWV 245’, capolavori della musica di tutti i tempi "che – spiegano gli organizzatori della rassegna – reinterpretano brani della Parola di Dio contribuendo a farne risplendere la bellezza". Sempre domani alle 17 all’auditorium Spira Mirabilis di Formigine, la corale Puccini di Sassuolo presenterà l’esecuzione integrale (in forma di concerto) di ’Cavalleria Rusticana’ di Pietro Mascagni.

Parteciperà un quintetto vocale di cantanti di fama, con il soprano Claire Nesti (Santuzza), il tenore Roberto Brugioni (Turiddu), il baritono Maurizio Leoni (Compare Alfio), il mezzosoprano Monica Minarelli (Mamma Lucia) e il soprano Victoria Vasquez Jurado (Lola).

La corale sarà diretta da Simone Guaitoli, con Veronica Medina al violino e Claudia Rondelli come maestro concertatore al pianoforte.

Stefano Marchetti