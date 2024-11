De Pascale, l’abbraccio dei 400 ’Bella ciao’ accoglie il presidente: "Modena est tappa obbligata"

Una serata all’insegna dell’entusiasmo e della partecipazione quella che ha visto protagonista Michele de Pascale, neopresidente della Regione, accolto ieri sera sulle note di ’Bella Ciao’ alla Polisportiva Modena Est. Oltre 400 persone si sono radunate per festeggiare il trionfo elettorale, in un clima che ha sottolineato il legame forte tra la città e il nuovo corso politico regionale.

Presenti all’evento numerose figure di spicco dei partiti della coalizione che ha sostenuto de Pascale: l’ex sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’attuale primo cittadino Massimo Mezzetti, il sottosegretario alla presidenza della Regione uscente Davide Baruffi, il senatore e segretario provinciale del Pd Stefano Vaccari. "È una tappa obbligata per chi viene eletto in Regione passare da Modena Est", ha dichiarato con un sorriso de Pascale durante il suo discorso. "Oggi abbiamo avuto un primo incontro molto positivo, e conto di prendere pienamente servizio entro venti giorni. Ringrazio Modena per il grande sostegno: i risultati qui sono stati davvero strabilianti. Ci tenevo moltissimo a venire qui stasera, era importante esserci perché devo a questa città un enorme grazie; quando ho iniziato questa campagna elettorale ho sentito grande fiducia dai miei compagni di partito qui a Modena, che mi hanno fatto immergere nel territorio cittadino e conoscere ogni peculiarità di questa bellissima provincia. È stata infatti quella in cui ho visitato più comuni, fatto più incontri, e continuerò per tutto il mio mandato a stare vicino al territorio modenese. Sono consapevole di essere solo all’inizio di un percorso di conoscenza della città, ma già nelle prossime settimane tornerò. Abbiamo vinto perché abbiamo incarnato i valori profondi dell’Emilia Romagna, che non sono patrimonio di una sola forza politica. Abbiamo vinto perché gli emiliani romagnoli avevano un buon giudizio di quanto fatto dal mio predecessore, Stefano Bonaccini. Abbiamo vinto rispetto alla destra perché non abbiamo mai negato un problema né una criticità: abbiamo sempre messo delle soluzioni di fianco alle critiche, siamo stati onesti e precisi, capaci di proporre soluzioni dentro la vita delle persone".

De Pascale ha riferito poi del passaggio di consegne in corso: "Oggi pomeriggio ho avuto il piacere di incontrare Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, per avviare ufficialmente il passaggio di consegne. È stato un incontro cordiale e costruttivo, fondamentale per garantire una transizione rapida ed efficace, sempre nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle procedure previste dalle norme. Abbiamo affrontato subito i temi più urgenti che ci attendono: la gestione del post alluvione, una priorità assoluta per le tante comunità colpite, e il prossimo bilancio regionale".

Nonostante il successo della serata e i risultati elettorali, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha voluto sottolineare una nota dolente. "Siamo qui per festeggiare De Pascale, che ha ottenuto un risultato straordinario, e per celebrare Modena, che ha portato ben sei rappresentanti della sua coalizione in Regione. Tuttavia, resta il rammarico per il dato dell’affluenza: un cittadino su due non è andato a votare. Come politica, dobbiamo ritrovare il dialogo con tutti i cittadini, per riportarli alle urne e ricostruire un rapporto di fiducia.La serata si è conclusa in un clima di speranza e determinazione. La vittoria di Michele de Pascale non rappresenta solo un successo personale, ma anche un’occasione per rilanciare il dialogo tra istituzioni e cittadini. La promessa del neopresidente è chiara: un’Emilia-Romagna che continui a crescere, senza lasciare indietro nessuno.