Degrado in via Zucconi: "Dalle scritte sui muri fino alle risse e lo spaccio"

"Qui in via Zucconi la situazione è a dir poco tremenda. Dalle risse sotto casa tra gruppi di giovanissimi, agli spacciatori, fino alla sporcizia lasciata in giro e le scritte che imbrattono i muri, proprio come successo stamattina. Siamo esausti".

Questo l’allarme dei residenti che riavvolge il nastro e racconta: "Anche oggi (ieri, ndr) sono comparse scritte sulla facciata del nostro condominio, che imbrattano i muri sotto al porticato. Purtroppo i responsabili hanno poi continuano i loro atti vandalici anche dopo l’arrivo dei vigili. Ogni giorno ce n’è una: le risse e le liti sono ormai all’ordine del giorno e abbiamo paura anche a uscire di casa ormai. Così non va"

Diverse infatti le scritte lasciate sui muri e apparse anche ieri mattina, "molte delle quali riportano insulti e parolacce, scritte con pennarelli e bombolette spray" immortalate poi dagli stessi residenti, preoccupati per la situazione.

"Si tratta di atti vandalici che si inseriscono in un mosaico ancora più ampio di degrado e preoccupazione e che purtroppo va avanti da diverso tempo – continuano i residenti di via Zucconi – qui ormai non c’è più sicurezza. La situazione si fa sempre più preoccupante e come chiediamo da tempo è necessario invertire la rotta".

Sono diverse infatti le segnalazioni e gli appelli che partono proprio da chi lì abita per invertire la rotta e per cambiare, realmente, quello che oggi risulta uno scenario che mette in seria difficoltà i residenti.

Tra le segnalazioni e le criticità emerse, infatti, oltre alle scritte sui muri che imbrattono i condomini di via Zucconi (da quelle più piccole fino a quelle di maggiori dimensioni) si aggiunge anche il problema legato alla sporcizia lasciata in giro, proprio sotto casa dei residenti.

Tanti infatti i mozziconi di sigarette, fazzoletti sporchi, contenitori di cibo lasciati sotto il porticato in mezzo alle abitazioni.

Nodi e questioni su cui ora gli stessi residenti chiedono di mantenere i riflettori accesi affinché si possa realmente cambiare rotta.