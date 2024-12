"Devo cercare di capire bene chi ha recuperato le forze"

La terza gara giocata nel giro di in una settimana, con Natale e le ultime fatiche dell’anno da mettere in conto. Pur avendo un piccolo vantaggio sulla carta, rispetto ad un avversario molto diverso da quello incrociato nelle passate stagioni, Paolo Mandelli sa benissimo di non poter presentarsi al saluto al Braglia in pantofole, tanto per essere chiari: "Una gara ravvicinata nasconde sempre qualche insidia, aldilà degli infortuni e delle squalifiche – ha commentato il tecnico - è la terza partita in pochi giorni e dobbiamo capire bene chi ha recuperato di più e chi meno. Davanti troveremo un avversario difficile, reduce da una sconfitta in casa ma anche da una vittoria a Bari nell’ultima trasferta. Castori è un allenatore esperto che verrà qui con l’intento di portare a casa qualcosa: entrambe le squadre avranno le loro motivazioni, speriamo che le nostre siano più forti delle loro. È ovvio che noi vorremmo chiudere l’anno con un successo davanti alla nostra gente, proveremo in tutti i modi". Detto delle assenze, già in preventivo al triplice fischio del Rigamonti, Mandelli ha recuperato Defrel e ha riscoperto Abiuso, forse abile per una fetta di gara nella ripresa. Il 3-4-2-1 è ormai una certezza, gli interpreti cambieranno ma non dovrà cambiare l’approccio mentale, cosa che con Mandelli non sta più mancando. E nel mirino c’è l’ottavo risultato utile consecutivo: "L’ammonizione di Palumbo sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata, purtroppo è coincisa con l’infortunio di Caso. Mancheranno sicuramente due giocatori importanti, ma sono consapevole di avere – ha continuato - una rosa importante e chiunque verrà chiamato in causa saprà darci una grossa mano. Defrel e Gagno stanno cercando di rientrare, li valuteremo nella rifinitura per capire se saranno a disposizione".

Alessandro Troncone