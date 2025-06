Dieci protagoniste della lotta alla mafia

Venerdì, alle 20.30, in sala G. Degli Esposti sarà presentato il libro ’Donne e Antimafia. dieci protagoniste coraggiose nella lotta contro la mafia’, curato da Valeria Scafetta in collaborazione con Giulia Migneco, e illustrato da Alma Velletri. In forma di graphic novel vengono raccontate le dieci storie di donne impegnate a difendere i diritti e a promuovere la cultura della legalità, donne attive in politica, magistratura, nella polizia e nelle scuole, nelle imprese e sindacati, nel giornalismo e nelle università.