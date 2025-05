Differenze di genere: un salto nel passato tra casalinghe e poche libertà

Oggi si parla molto di uguaglianza di genere, ma all’epoca dei nostri nonni qual era la situazione in ambito pubblico e in ambito privato? Ecco cosa abbiamo scoperto intervistando i partecipanti alla ’Palestra della memoria’, un centro di ritrovo per anziani dai 75 agli 85 anni, promosso dall’Azienda USL di Modena e dall’Ospedale di Pavullo. Le donne generalmente erano meno istruite perché non avevano la possibilità di studiare, quindi erano casalinghe o contadine e fin da piccole venivano insegnati loro i mestieri di casa. Raramente potevano vestirsi come volevano, avevano un abito per la settimana, un abito domenicale per andare a messa ed erano coperte fino al collo. Inoltre era considerato sconveniente per le donne usare i pantaloni, ma dovevano indossare la gonna.

Gli uomini potevano uscire liberamente di casa, invece le donne accompagnate dal padre o dal fratello, quasi mai da sole se non per andare a prendere l’acqua, la legna per il camino o per lavorare in risaia. Esse non si potevano occupare di politica. A scuola fino agli anni ‘60 c’erano le classi maschili e quelle femminili, successivamente questa separazione c’era solo nelle ore di ginnastica. La condizione femminile, tuttavia, presentava delle differenze da famiglia a famiglia e tra città e campagna, e in alcuni casi la disuguaglianza poteva essere meno accentuata. In generale, però, emerge che le donne erano considerate più deboli e che quindi dovevano essere controllate dagli uomini, come se la loro vita fosse ’programmata’. Queste differenze ci sono sempre state e ancora ci sono, soprattutto in alcune parti del mondo, ma ciascuno può fare la sua parte per combatterle e raggiungere la vera parità.

Classe 3H, ’Montecuccoli’