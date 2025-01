Disagi all’isola ecologica: "Disservizi e lunghe file"

Sono giunte critiche e segnalazioni sulle modalità con cui sono gestiti i centri di raccolta Hera (ex isole ecologiche) di Vignola e Savignano. Nella sostanza: poco personale e svuotamenti insufficienti del materiale stoccato. Un cittadino vignolese ha rilevato in particolare, facendo riferimento alla giornata del 30 dicembre scorso: "La presente per lamentare i disservizi che sempre più spesso colpiscono i centri di raccolta di Vignola e di Savignano sul Panaro. Nel pomeriggio del 30 dicembre a Vignola c’erano solamente due operatori all’interno e circa 15 automezzi in attesa di entrare. I contenitori del vetro e della carta erano strapieni, con conseguente divieto di conferire altro vetro... Poche settimane fa un analogo divieto di conferire carta l’ho registrato a Savignano. Mi chiedo perché un cittadino debba perdere ore per conferire in modo responsabile e non lo si metta in grado di farlo con una organizzazione accettabile del servizio".

Ancora, il medesimo cittadino lamenta che i centri di raccolta non sono stati dotati a suo modo di vedere di personale sufficiente e di una periodicità di svuotamento adeguata alle "esigenze di un comune di quasi 26.000 abitanti".

Da Hera, la multiutility che gestisce i centri di raccolta di Vignola e Savignano, rispondono: "A seguito della segnalazione, sono state effettuate le opportune verifiche con la cooperativa che si occupa della conduzione. All’isola ecologica di Vignola sono presenti normalmente due operatori, con l’aggiunta di un terzo nelle giornate in cui si è prevedibile un maggior afflusso. Nel giorno indicato dal cittadino, all’isola ecologica si è verificato un afflusso di persone molto superiore a quello previsto".

"A seguito di ciò, già dal giorno successivo, il servizio è stato potenziato. I contenitori per i conferimenti di carta e plastica sono comunque stati disponibili e sufficienti ad accogliere quanto portato. In merito al cassone per la raccolta del vetro, si è verificato un imprevisto ritardo nel servizio di svuotamento. Ci scusiamo per il disagio e cogliamo l’occasione per ricordare che tutte le isole ecologiche presenti nel territorio gestito da Hera sono disponibili per tutti i residenti e quindi svolgono un servizio a livello sovracomunale: per questo si invita la cittadinanza a consultare gli orari sul sito web del Gruppo Hera (www.gruppohera.it) oppure tramite l’applicazione Il Rifiutologo".

Marco Pederzoli