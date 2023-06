’Disco-Teca’ dei Malvax è sulle piattaforme digitali "L’estate è la stagione in cui ti devi perdere"

È fuori da oggi in tutte le piattaforme digitali il primo Ep ‘Disco-Teca’ dei Malvax, la nota band pavullese già protagonista di diverse competizioni a carattere nazionale. Sono 5 le tracce incise sul nuovo disco: Irlanda, Stereo, Gelida, Semafori Rossi e ‘Ti giuro ti giuro ti giuro’, singolo inedito che va a chiudere l’Ep come focus track.

Quello raccontato da Lorenzo Morandi (voce e chitarra acustica), Francesco Ferrari (piano e synth), Giacomo Corsini (batteria), Jurij Cirone (basso) e Francesco Lelli (chitarra elettrica) è un viaggio "con la voglia di scoprire e riscoprirsi. L’estate è la stagione delle partenze, dei cambiamenti. È la stagione che non ti puoi perdere, ma in cui ti devi perdere - raccontano cercando di ripercorrere le tappe tracciate dal disco". L’estate è l’appuntamento con la vita, in cui devi decidere se continuare a rincorrere qualcosa che non esiste più, o se fare pace col mondo e con l’anima e accettare che certe strade si dividono.

E se la vita ci riserva treni diversi, le stazioni sono il posto perfetto per dirselo. E come ogni viaggio, le fermate non solo narrano, ma salvano la memoria: la voglia di ricominciare (Irlanda e Stereo), nonostante la paura (Gelida e Semafori Rossi)". Sull’onda del lancio del nuovo disco, stasera inizierà anche il tour estivo della band al Movet Festival di Corlo.

r.p.